Débito automático era só para grandes empresas; novo Pix muda jogo, diz BC

Hoje em dia, se uma empresa quer realizar um débito automático, ela precisa fazer um acordo bilateral com o banco, tendo que abrir uma conta naquele banco. Esses acordos são custosos, existem fricções. No final das contas, só as grandes empresas realizam esses acordos com os bancos grandes

Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, durante o evento "Conexão Pix"

Com o Pix Automático, esse cenário deve mudar. "Então, o Pix Automático vai permitir que empresas menores tenham acesso a esse serviço, podendo atingir clientes, essencialmente, todas as instituições financeiras e de pagamento, como também vai permitir que instituições financeiras e de pagamento de todos os tamanhos possam oferecer esse serviço às PJs [Pessoas Jurídicas]", explicou o diretor.

A adesão das empresas, no entanto, deve ocorrer de forma gradual. A modalidade passa a operar em bancos e instituições financeiras a partir do dia 16, mas algumas empresas ainda estudam a implementação do novo sistema. Segundo Gomes, para que a funcionalidade esteja disponível, será necessário o envolvimento coordenado de diversos agentes: consumidores, empresas, instituições financeiras que participam do Pix, iniciadores de pagamento e desenvolvedores de soluções de integração.

Segurança e revolução dos pagamentos

Pix Automático também promete mais praticidade e controle para os consumidores. O cliente precisará autorizar o serviço apenas uma vez, e poderá cancelar a qualquer momento pelo app do banco. Também será possível estabelecer um limite máximo por transação. Caso não concorde com o valor da cobrança, poderá cancelar o agendamento até as 23h59 do dia anterior.