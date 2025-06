Gasolina mais barata vai limitar inflação com aumento das contas de luz

Defasagem da paridade internacional justificou a decisão. O último relatório da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) aponta que a paridade da gasolina no mercado nacional passou de +R$ 0,08 para -R$ 0,06 após o reajuste da Petrobras. "Sempre que estiver na segunda casa decimal, [a paridade] representa uma estabilidade", diz Gilberto Braga, professor de economia do Ibmec, sobre a medida baseada na variação de preço Brent, referência mundial do petróleo bruto, e a oscilação cambial.

Redução chegará ao consumidor final. A estimativa da Petrobras aponta para o corte de R$ 0,12 no valor da gasolina nos postos. Com base nos dados mais recentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o repasse efetivo fará o preço médio do litro do combustível cair de R$ 6,27 para R$ 6,15.

Reajuste vai segurar avanço do IPCA. A redução deve reduzir em 0,1 ponto percentual a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo neste mês, calcula André Braz, coordenador dos Índices de Preços do FGV/Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). A estimativa de Braz é baseada no peso de 5,3% da gasolina sobre a renda familiar.

Alívio no bolso e respiro para o governo. A gasolina mais barata vai auxiliar na luta para conter a alta da inflação neste mês. A variação negativa ajudará a compensar o aumento das contas de luz. As tarifas de energia elétrica residencial ficarão mais caras devido à adoção da bandeira tarifária vermelha, que eleva as tarifas em R$ 4,46 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos.

Considerando que o IPCA de junho poderá ficar próximo de 0,3%, esse reajuste [da gasolina] encolheria a inflação que inicia o mês pressionada pelo aumento da conta de luz devido à bandeira vermelha.

André Braz, coordenador dos Índices de Preços do FGV/Ibre

Futuro dos preços ainda traz incertezas. Braga diz ser necessário manter o acompanhamento da evolução das guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu e das estimativas de produção da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para saber o destino do Brent. "É o que interfere diretamente nos preços da Petrobras", explica o professor.