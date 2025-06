Economia piorou para 48%, diz Genial/Quaest; reprovação já foi pior

A avaliação de que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses recuou de 56% para 48% entre os meses de março e maio, aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje. A queda é acompanhada pelo aumento da percepção de que o cenário segue do mesmo jeito (de 26% para 30%) e a oscilação dentro da margem de erro de que o ambiente melhorou (de 16% para 18%). Os demais 4% não souberam ou evitaram responder.

O que aconteceu

Pesquisa evidencia percepção de inflação dos alimentos. Segundo a Genial/Quaest, 79% avaliam que os preços subiram no mês anterior à pesquisa, queda de 9 pontos percentuais à taxa de 88% em fevereiro. Para 12% o preço dos alimentos permanece o mesmo e 7% dizem que os valores caíram. A resposta não foi dada por 2% dos entrevistados.

Alimentos são os vilões da inflação neste ano. No acumulado de 2025 até abril, o preço dos alimentos e bebidas aumentou 3,4%, segundo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15). A variação é influenciada pelo aumento significativo dos preços do café moído (+45,1%), do ovo de galinha (+28%) e do tomate (+67,4%). Em abril, o grupo de despesas perdeu força ao subir 0,39% após três meses seguidos de variação acima de 1%.