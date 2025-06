Haddad com líderes soa bem ao mercado, mesmo sem anúncio, diz especialista

A entrevista coletiva dada na tarde de ontem por Fernando Haddad com líderes do governo, mesmo sem nenhum anúncio concreto sobre mudanças no IOF, repercutiu bem no mercado econômico, afirmou Luan Aral, especialista em câmbio da Genial Investimentos, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Havia um ruído político bastante importante entre o Legislativo, que é o Congresso, e entre o Executivo, o Haddad. E, diante desse atrito, houve uma recolocação do Haddad em reposicionar o IOF, o que soou bastante importante, bastante benéfico para o mercado.