Saque-aniversário do FGTS: nascidos em junho já podem receber; veja

Já no modelo tradicional, chamado saque-rescisão, a pessoa dispensada sem justa causa tem direito ao resgate completo do saldo do FGTS, somado à multa rescisória, se for o caso.

Para quem opta pelo saque-aniversário, o valor é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e fica disponível por 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A opção por essa modalidade deve ser feita através do aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário informar uma conta bancária para recebimento. Caso o pedido seja feito no mês de aniversário, o valor costuma ser disponibilizado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

Ainda pelo app, o trabalhador pode solicitar o retorno ao modelo padrão (saque-rescisão), desde que não tenha antecipado valores do saque-aniversário. A mudança só entra em vigor após 24 meses completos, contados a partir do mês seguinte à solicitação.

Qual o valor liberado no saque-aniversário?

O montante a ser sacado depende do total de recursos nas contas do FGTS do trabalhador, com aplicação de uma alíquota variável de 5% a 50%. Há também uma parcela extra, conforme a faixa do saldo.