Setor de petróleo diz que alternativa ao IOF significa pagar mais imposto

A proposta idealizada pelo governo federal de utilizar a área de óleo e gás para compensar as perdas arrecadatórias sem o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) não é bem recebida por representantes do setor petrolífero. A avaliação é de que as medidas previstas elevam a carga tributária do segmento e não garantem o compromisso com a meta de zerar o déficit fiscal.

O que aconteceu

Governo estuda pacote para elevar a arrecadação com o setor de óleo e gás. A proposta revelada pela Folha de S.Paulo teria sido discutida entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O pacote resultaria em um ganho estimado de R$ 35 bilhões até 2026.

Decisão resulta na cobrança de mais impostos do setor. Adriano Pires, diretor do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), observa as decisões como prejudiciais por criar uma instabilidade regulatória e afastar investimentos. "É cobrar mais impostos do setor", lamenta. Em nota, o IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) destaca que alterações nas alíquotas de participação e a revisão do preço de referência "comprometem gravemente a segurança jurídica dos contratos e do ambiente de negócios".