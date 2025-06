Quanto tempo demora para limpar o nome após pagar uma dívida?

Falhas administrativas também podem influenciar o prazo. Erros no sistema do credor ou na comunicação com as instituições de proteção ao crédito podem atrasar a exclusão do registro, por exemplo. Informações incorretas em cadastros também podem impedir a atualização.

O processo pode ser mais longo se houver protesto em cartório. A exclusão do nome no banco das empresas de crédito não dispensa o consumidor de dar baixa no protesto. A solicitação pode ser feita online mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento da dívida e a quitação de taxas do cartório.

O consumidor pode buscar ajuda se o CPF continuar com restrições após os cinco dias úteis do pagamento. Entre as opções estão entrar em contato com o credor, verificar a situação com a empresa responsável pela negativação ou procurar o Procon e a Justiça.