Influenciadores de finanças batem recorde, e bets engajam mais do que ações

No entanto, as bets engajaram mais do que ações. A percepção dos influenciadores financeiros sobre apostas é predominantemente neutra e informativa. Das 489 menções mapeadas, 164 explicam as novas regras do setor, 62 fazem alertas sobre os riscos financeiros envolvidos, e 137 apresentam críticas sobre aspectos de regulamentação, risco financeiro e impostos.

As apostas não são tratadas como investimento pelos influenciadores financeiros que acompanhamos. Eles falam sobre isso com um tom neutro, explicando que é entretenimento, ou com um viés crítico, o que tende a gerar mais engajamento, porque as redes sociais vivem de polêmica. Quando deixam claro que aposta não é investimento, estão prestando um serviço de educação financeira.

Amanda Brum, diretora de marketing da Anbima

Não é comum encontrar parcerias de "finfluencers" com casas de apostas. Apesar de uma das principais estratégias de marketing das empresas de apostas que atuam no Brasil ser a contratação de influenciadores para divulgarem os jogos para suas bases de seguidores, esse tipo de propaganda não faz parte do comportamento dos influenciadores de finanças, segundo a Anbima.

A atividade dos influencers em geral está sendo mais regulada no país. O texto do projeto de lei (PL) 2.985/2023, que visa a proibir que atletas, artistas e influenciadores participem de peças publicitárias de bets, foi aprovado pelo Senado no dia 28 de maio e é analisado agora pela Câmara dos Deputados.

As entidades do mercado de capitais também estabeleceram normas para regular a atuação dos "finfluencers". Em 2023, a Anbima passou a fiscalizar as empresas do mercado financeiro que contratam influenciadores para garantir que essas parcerias sigam regras claras de publicidade. Isso inclui não fazer promessas enganosas, como ganhos fáceis ou abusivos, e respeitar boas práticas de transparência e ética na comunicação. O número de produtores de conteúdo que descumprem as regras agora faz parte de uma publicação à parte da entidade, que está em processo de elaboração. Esses influencers também não aparecem listados no ranking dos mais influentes.

Os influenciadores de finanças (pessoas físicas) mais relevantes de 2024 foram: