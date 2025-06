Bolívia suspende restrição ao frango do Brasil; Catar adere a embargo

Restrições surgem após confirmação de caso de gripe aviária. A revelação do foco em uma granja comercial do Rio Grande do Sul ocorreu no dia 15 de maio e representa o primeiro registro da presença do vírus na avicultura comercial brasileira.

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Gripe aviária circula no mundo desde 2006. O vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), está presente, principalmente, na Ásia, África e no norte da Europa. A doença ainda não havia chegado a uma granja comercial no Brasil. No entanto, outras suspeitas permanecem em investigação.

Embargos a todo território nacional: