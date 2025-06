As novas gerações não querem trabalhar nas fábricas, diz Usaflex

Sergio Bocayuva, presidente da Usaflex, disse que a mão de obra é uma dificuldade não somente no setor de calçados, mas no varejo como um todo, e que as novas gerações, em geral, "não querem trabalhar no chão de fábrica". Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente percebe uma dificuldade muito grande. As novas gerações não querem trabalhar no chão de fábrica, a não ser aqueles equipamentos totalmente automatizados.

Sergio Bocayuva, presidente da Usaflex

Sapato em couro tem produção artesanal