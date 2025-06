Dólar tem leve queda com expectativa por corte de juros na Europa e IOF

IOF

Incerteza sobre o ajuste fiscal ainda gera preocupação. As indefinições a respeito das medidas a serem anunciadas para compensar a perda arrecadatória sem o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) motivam ambiente de cautela.

Medidas serão anunciadas pelo governo no domingo. Até a revelação do pacote compensatório, o texto será levado ao Congresso para a validação das lideranças da Câmara e do Senado. A proposta da equipe econômica foi firmada em consenso com os presidentes das duas Casas Legislativas após ampla rejeição às novas alíquotas do IOF.

Juros

Atenções voltadas para as taxas de juros no exterior. A União Europeia define hoje o novo patamar dos juros da Zona do Euro. A expectativa unânime do mercado financeiro projeta uma redução de 0,25 ponto percentual da taxa, de 2,25% para 2% ao ano.

Expectativa de redução dos juros nos EUA aumenta. A definição do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA, acontece somente no dia 18 de junho, mas já atrai o olhar dos analistas. Os indícios surgem em meio aos sinais de enfraquecimento da economia norte-americana, que amargou uma queda na geração de empregos.