Em meio à gripe aviária, exportação de carne de aves cai 12,9% em maio

Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 7,2 bi em maio. O valor foi alcançado com exportações de US$ 30,156 bilhões e importações de US$ 22,918 bilhões, segundo dados da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) divulgados hoje.

Atualmente, 48 países mantêm a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Outros 16 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a restrição somente ao município de Montenegro (RS).

Doze investigações de casos suspeitos estão em andamento no país. Três delas são registradas no Pará (em Castanhal, em, Rurópolis e Itaituba), duas em Minas Gerais (em Novo Cruzeiro e em Santo Antônio do Monte), e outras duas no Rio Grande do Sul (em Westfalia e Capela de Santana). Há outras cinco investigações em andamento nos estados da Bahia (em Itajuípe), no Amazonas (Lábrea), no Amapá (Macapá), Rio de Janeiro (Angra dos Reis) e São Paulo (Santos)

Maior parte desses casos suspeitos envolve aves domésticas. Oito casos suspeitos envolvem aves domésticas e outros quatro, aves silvestres

Embargos a todo território nacional: