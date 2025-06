Empreender pra mim era um verbo, diz fundadora de agência

Bailarina, a empreendedora começou sua carreira fora do mundo artístico nas agências de comunicação, coordenando a produção e o espaço atrás dos palcos para que os eventos de marca saíssem como planejado.

Sem a possibilidade de se formar na área de comunicação, Dilma cursou Odontologia e continuou trabalhando com publicidade, no planejamento estratégico e formulação de eventos dentro das agências e na direção de produção.

No seu primeiro passo como empreendedora, a possibilidade de vender o negócio desfez a sociedade que Dilma mantinha e a deixou sem trabalho após os 40 anos. Com a "Nossa Praia", ela retomou algumas habilidades que exercia como contratada no ambiente corporativo, criando eventos que se convertem em impacto social, ambiental e de reputação para marcas.

Com a "Nossa Praia", a comunicadora encontrou o crescimento que buscava em outras empresas: trabalhando com impacto e promoção de inclusão no mercado de trabalho.

Quando eu comecei a empreender, eu entregava o que eu fazia no mercado corporativo, mas eu não tinha visão do quanto aquilo poderia escalar, do quanto poderia ter impacto, não só social, como o impacto de empregar outras pessoas e ter outras vidas naquele sistema. Dilma Campos

'ESG é lucrar e regenerar ao mesmo tempo