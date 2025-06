Só um país consegue produzir alimento suficiente para sua população

Na pecuária, a autossuficiência é relativamente alta, segundo o estudo. 65% dos países produzem carnes em excesso em comparação com as necessidades alimentares de suas próprias populações, enquanto a África Subsaariana enfrenta "déficits consideráveis" neste grupo alimentar.

Brasil tem produção insuficiente em dois grupos alimentares

Brasil não tem produção suficiente em vegetais e peixes. "A autossuficiência em peixes e frutos do mar é particularmente baixa na maioria das regiões, com apenas 25% alcançando a suficiência, incluindo a Rússia e os países da região do Pacífico", diz o estudo. Globalmente, 60% dos países não conseguem cobrir metade de suas necessidades neste grupo alimentar.

América do Sul apresenta bom desempenho na produção nacional de frutas. "Os países do Norte da Europa não conseguem cobrir nem metade de suas necessidades de frutas", diz o estudo. A autossuficiência em hortaliças é alta no Mediterrâneo e na Ásia Central, mas 91% dos países da África Subsaariana não alcançam esse nível. O Norte da Europa, a América do Sul e o Caribe também enfrentam dificuldades na produção de hortaliças para os respectivos cidadãos.

Apesar de apontar eventuais alertas em relação à alimentação de determinado país, a baixa autossuficiência não é, necessariamente, ligada à riqueza daquela nação. "Existem razões válidas e frequentemente benéficas pelas quais um país pode não produzir a maior parte dos alimentos de que necessita", disse Jonas Stehl, pesquisador de Göttingen e principal autor do estudo, à BBC Science Focus. Um país pode não ter chuva suficiente, solo de boa qualidade ou temperaturas estáveis para cultivar alimentos suficientes para sua população, por exemplo.

Pode ser economicamente viável importar alimentos de regiões mais adequadas. "No entanto, baixos níveis de autossuficiência podem reduzir a capacidade de um país de responder a choques repentinos no fornecimento global de alimentos, como secas, guerras ou proibições de exportação", explicou o especialista. Segundo o levantamento, essa dificuldade de reação é observada especialmente em nações pequenas, em territórios compostos por uma ilha ou por um conjunto de ilhas, e em países com baixa renda.