Gripe aviária: Foco em Montenegro 'não saiu da granja', diz Fávaro

Expectativa do governo é diminuir "significativamente" restrições para a compra da carne de frango por outros países. "A China, a União Europeia e o México são países importantes para o comércio da carne de frango, mas estamos em negociação para a redução do raio do foco (das restrições). A União Europeia já encaminhou um questionário e nós já respondemos. Com a China já demos início às tratativas", salientou o ministro.

Estado de emergência deve continuar mesmo após retomada das exportações. Segundo o ministro, vão ser ampliados os processos de investigação para dar "total transparência". "Isso faz parte e é fundamental que, ao menor indício ao menor animal, quer seja animal silvestre, de criações domésticas e comerciais, sejam investigados para que a gente possa dar a transparência. E, em caso de nova contaminação, buscar eficiência como está sendo feito" complementou o ministro.

Ministro reforçou que novo foco da gripe - no Zoológico de Brasília - atingiu animais silvestres. Fávaro destacou que, nos últimos dois anos, já ocorreram outros 168 casos em aves silvestres, sendo comum esse tipo de registro. Com o zoológico de Brasília, já chega a três o número de focos em andamento no país.

Fávaro vai pedir à Casa Civil R$ 135 milhões para reforçar emergências sanitárias. A solicitação ocorre pelo avanço no país da gripe aviária e outras três crises fitossanitárias: mosca-da-carambola, monilíase do cacaueiro e vassoura-de-bruxa na mandioca - todas no Norte do País. De acordo com o ministro, a pasta já vinha lidando com emergências dentro das restrições orçamentárias, mas a recente contenção de recursos - que atingiu todos os ministérios - pode comprometer a continuidade das ações. "Tivemos 53% de contingenciamento, e uma proposta de 23% até o fim do ano. Isso pode comprometer o fluxo financeiro necessário para combater essas crises", disse ele ontem. Por isso, a pasta prepara uma medida provisória com pedido de recursos adicionais.

Treze investigações de casos suspeitos estão em andamento no país. Três delas ocorreram em Minas Gerais (em Novo Cruzeiro, em Itatiaiuçu e em Santo Antônio do Monte), outras três são registradas no Pará (em Castanhal, em, Rurópolis e Itaituba) e duas no Rio Grande do Sul (em Westfalia e Capela de Santana). Há outras cinco investigações em andamento nos estados da Bahia (em Itajuípe), no Amazonas (Lábrea), no Amapá (Macapá), Rio de Janeiro (Angra dos Reis) e São Paulo (Santos)