Klein: Herdeiros de Bolsonaro ganham força, mas desunião ajuda a esquerda

A pesquisa divulgada hoje aponta o presidente Lula em empate técnico com cinco potenciais nomes da direita em um eventual 2º turno na eleição de 2026.

A apresentadora do UOL apurou que aliados de Bolsonaro comemoram o resultado. Já que, na avaliação deles, a queda de Lula nas pesquisas pode abrir espaço para a candidatura de um dos integrantes da família Bolsonaro

Aliados de Bolsonaro, claro, comemoram. Ouvi hoje cedo de um líder do Centrão muito alinhado ao Bolsonarismo que o resultado é ótimo. E se Lula continuar caindo, abre espaço para candidatura de alguém da família Bolsonaro. Michele e Eduardo, que atualmente está nos Estados Unidos, licenciado no mandato parlamentar, alegando sofrer uma hipotética perseguição política, estão em disputa aberta pela vaga. E será sangrenta.

Já do lado governo, dois ministros veem a crise desencadeada pelo aumento do IOF como a oportunidade para apontar medidas indigestas e mudar a rota, sinalizar claramente ao mercado que vai cortar despesas. Segundo esse ministro, o resultado atual é muito bom, com a economia pujante, o desemprego perto da mínima histórica. Mas, quando se olha lá para frente, pode haver dúvidas em relação ao futuro.

