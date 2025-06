Na França, Lula tenta destravar acordo que pode render R$ 37 bi ao Brasil

Corrente comercial com a França vem em trajetória crescente. No ano passado, o indicador atingiu US$ 9,1 bilhões. O valor é 8% maior na comparação com o ano anterior. Estima-se ainda que mais de 1.000 empresas atuam no Brasil e são responsáveis pela geração de cerca de 500 mil postos no mercado de trabalho brasileiro.

Relação comercial

Acordo entre Mercosul e União Europeia é idealizado por Lula. O presidente brasileiro não nega o interesse em destravar a parceria comercial entre os blocos econômicos. Em cerimônia realizada hoje, Lula cobrou um posicionamento favorável de Macron e pediu para que o presidente francês "abra seu coração" pelo avanço do acordo.

Não deixarei a presidência do Mercosul sem o acordo com a União Europeia.

Lula, presidente do Brasil

Pacto pode trazer efeito positivo de R$ 37 bilhões até 2044. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, com uma corrente de, aproximadamente, US$ 92 bilhões em 2023. Com isso, o efeito positivo pode alcançar até 0,34% do PIB (Produto Interno Bruto) nos próximos 20 anos, o equivalente a R$ 37 bilhões. Também aparecem entre as previsões a elevação de 0,76% nos investimentos (R$ 13,6 bilhões) e o aumento acima da inflação de 0,42% nos salários dos brasileiros.

Exportações brasileiras podem avançar significativamente. A estimativa apresentada ao final do ano passado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, aponta para a expansão de 6,7% dos negócios da agricultura, de 14,8% dos serviços exportados e de 26,6% das vendas relacionadas à indústria de transformação.