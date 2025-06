Usaflex reduziu nº de modelos de sapatos para buscar mais eficiência

Foi em busca de mais eficiência produtiva que a Usaflex reduziu o número de modelos de sapatos de 42 mil para 2.700. Sergio Bocayuva, presidente da empresa, disse que a medida resultou em 11% de redução de custo fabril, o que, segundo ele, foi repassado também para o preço. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Cliente podia customizar o produto. Bocayuva disse, na entrevista, que, antes, o cliente podia customizar o que quisesse no produto. "Eu tinha na ocasião 42 mil modelos de sapato, fora a cor e uma série de outras coisas. Isso trazia uma ineficiência produtiva muito grande. O que a gente fez foi racionalizar esse processo, reduzindo para algo em torno de 2.700 modelos. Hoje, a Usaflex lança uma coleção, e o cliente não pode mais customizar nada", afirma.