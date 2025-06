Em briga com Trump, Musk é o lado mais fraco da corda, diz especialista

Porque o Musk começa a atacar o Trump dizendo que tudo o que ele fez em cinco meses é economia. Com essa nova lei, a economia vai ser totalmente diluída e, nos próximos dez anos, quem falava de teto ou de uma dívida elevadíssima do governo americano, não se tem mais essa visão de economia, de reduzir esse custo, pelo contrário.

Gabriel Redivo

