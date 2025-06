Começa hoje portabilidade do consignado privado; juro preocupa empregadores

Antes, o consignado privado era oferecido exclusivamente pelo banco que fechava uma parceria com a empresa contratante do trabalhador. Desde março, porém, os empregados do setor privado podem tomar esse tipo crédito de qualquer banco, o qual usa o sistema E-Social do governo federal para descontar as parcelas mensalmente do seu salário. Outro diferencial do novo programa é colocar uma parte do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia dos empréstimos.

Nas primeiras fases do programa, quem tinha um contrato do modelo anterior não podia pedir novos empréstimos. Essa opção agora fica disponível, com a renegociação dos empréstimos antigos e eventual troca por novos que tenham taxa de juros menor e outras vantagens.

Juros em alta

Os juros do crédito consignado privado dispararam em abril, primeiro mês completo de vigência do Crédito do Trabalhador. A média de juros cobrados no mês para a modalidade foi de 59,1% ao ano, o maior patamar já registrado em toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 2011.

Saldo da modalidade também cresceu. Com o novo programa, o montante de crédito concedido como consignado privado chegou em abril a R$ 45,2 bilhões, uma alta de 7,4% em relação a março. Tanto o saldo da modalidade quanto os juros são os maiores da série histórica do Banco Central, iniciada em 2011. O mês de abril foi o primeiro mês cheio de vigência do programa de Crédito do Trabalhador, que amplia a oferta de crédito consignado a trabalhadores com carteira assinada.