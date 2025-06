Dólar sobe com espera por alternativas ao IOF e criação de vagas nos EUA

A dinâmica no mercado de trabalho americano segue robusta com uma desaceleração moderada, o que deve significar que não devemos esperar uma contribuição maior no processo de desinflação no curto prazo. O cenário deve manter o Fed em pausa aguardando uma evolução mais clara nos dados à frente.

Rafaela Vitoria, economista chefe do Inter

"Tarifaço de Trump" permanece no radar. A imposição das tarifas de importação sobre centenas de países ainda tira o sono do mercado financeiro. Ontem, no entanto, a revelação de uma conversa entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, acalmou o ânimo dos agentes.

Taxas aumentam as incertezas nos EUA. O presidente da seccional do Banco Central dos EUA em Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou hoje que a política tarifária dificulta a definição da trajetória dos juros. Ele avalia que as taxas sobre a importação tendem a elevar os preços, reduzir o desenvolvimento econômico e prejudicar o mercado de trabalho.

Redução dos juros no exterior beneficia o Brasil. Um eventual corte de juros nos EUA e em outras economias desenvolvidas aumentam a atratividade dos ativos nacionais para os estrangeiros. Apesar do risco mais elevado, a diferença entre as taxas torna os retornos oferecidos pelos títulos brasileiros ainda maiores.