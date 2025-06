Gripe: exportadores redirecionam carne de aves a outros países, diz ABPA

O impacto, até aqui, foi proporcionalmente menor em relação à relevância no histórico de importações dos países com suspensões aplicadas. Esse é um indicativo de que o redirecionamento de cargas está ocorrendo como forma de manter o fluxo dos embarques no mercado internacional

Ricardo Santin, presidente da ABPA

Produtos estão sendo redirecionados inclusive para o mercado interno. Porém, isso não significa necessariamente uma oferta maior de carne de frango nas gôndolas do supermercado, observou Santin ao UOL Economia na última terça-feira (3). As aves podem ir para processamento - quando se elimina partes como sangue e vísceras, evitando contaminação - e a carne pode ser congelada. Já as partes que não tem consumo direto - como pés de frango - podem se tornar farinha e ser utilizada como insumo na produção de ração animal.

Exportação da carne de aves caiu 12,9% em maio deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. De US$ 751,89 milhões, registrado em maio de 2024, baixou para US$ 654,66 milhões em maio deste ano. O dado informado ontem pelo governo não específica quanto deste montante é carne de frango.

Carnes de aves são responsáveis por 2,17% de todas as exportações.

Diminuição das exportações pode ter relação com gripe aviária. Herlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Herlon Brandão, observa que as exportações da carne de frango vinham crescendo ao longo dos meses e, no acumulado do ano, o volume exportado teve aumento de 4,1%. "Basicamente a redução da exportação de carne de aves em maio é explicada sim pela restrição à exportação brasileira por conta da ocorrência da gripe aviária", disse em coletiva de imprensa hoje.

Porém, no acumulado do ano, o volume exportado e a receita registrada superaram o mesmo período do ano passado, segundo a ABPA. Entre janeiro a maio deste ano, o volume exportado chegou a 2,256 milhões de toneladas, número 4,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com 2,152 milhões de toneladas. Já a receita registrada nos cinco primeiros meses deste ano chegou a US$ 4,234 bilhões, saldo 10,18% superior ao alcançado no mesmo período de 2024, com US$ 3,842 bilhões. Os dados são da ABPA.