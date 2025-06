Itaú fora do ar? Aplicativo registra instabilidade, e clientes reclamam

O Itaú registra instabilidade em seus canais digitais. Usuários relatam dificuldades para realizar transações desde a tarde desta sexta-feira (6).

O que está acontecendo

Os erros começaram por volta das 15h. De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, os erros começaram por volta de 15h e houve um pico de registro de reclamações às 16h41, quando mais de 900 notificações foram feitas.

Usuários relatam dificuldades principalmente para usar o Pix. Cerca de 67% das queixas registradas fazem menção a problemas no acesso ao Pix. Há instabilidade também nas operações no Internet Banking, apontada por 20%, e no login ao aplicativo, informada por outros 13%.