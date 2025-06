Rita Almeida: 'Quando se fala de longevidade, o preconceito ainda impera'

Você trabalhou (e tem trabalhado) com grandes anunciantes. Também faz essa provocação direta a eles?

Sempre. Eu mostro os números que apontam que, apesar deles quererem falar com os jovens, em 60% dos casos o produto é comprado por uma pessoa mais velha, por exemplo. Mas, na grande maioria das vezes, não existe uma mudança de comportamento.

Sei que existe essa mudança em relação às questões de raça, de gênero, mas em relação à longevidade, o que impera ainda é um grande preconceito estrutural. Isso está desde o casting das campanhas. Por outro lado, não vemos um movimento das próprias pessoas em relação a isso. O nosso caminho não vai ser facilitado pelos mais jovens.

Você comanda uma área da agência dedicada a estudos de comportamento, que nasceu a partir do estudo sobre longevidade ano passado. Quais os próximos passos?

No momento, estamos fazendo um sobre a alma do agronegócio brasileiro. A área independe dos clientes da agência. Podemos ter um envolvimento muito próximo, como acontece com O Boticário, mas nosso principal objetivo é ampliar o entendimento das pessoas, com uma entrega de estratégia e inovação.

Com a nova velocidade do mercado, com todo esse excesso de informação, temos perdido uma pouco da profundidade nas análises. A gente tem ficado com as primeiras respostas, com o que a cultura está mostrando para a gente.