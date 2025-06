STF começa a julgar hoje detalhes da revisão da vida toda do INSS; entenda

O STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar a partir de hoje os recursos da decisão que considerou inconstitucional a revisão da vida toda do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que permitia incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições feitas antes de julho de 1994.

O que aconteceu

A data do julgamento foi alterada no mês passado. Previsto para 28 de maio, ele foi transferido para acontecer entre 11h do dia 6 de junho e 23h59 do dia 13 (próxima sexta).

O Supremo também alterou a forma do julgamento. Antes presencial, ele agora acontecerá no plenário virtual: a partir de hoje, cada ministro terá oito dias para depositar seu voto na plataforma online do STF.