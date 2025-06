Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo dos repasses

Já no modelo tradicional, chamado saque-rescisão, o trabalhador desligado sem justa causa pode sacar integralmente o saldo do FGTS, incluindo a indenização rescisória, se for aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de retirada de até 60 dias.

Como fazer a adesão

A escolha pelo saque-aniversário é voluntária e pode ser feita pelo app ou site oficial do FGTS. Após a solicitação, é necessário informar os dados de uma conta bancária para o depósito dos valores. A Caixa Econômica Federal informa que, se o pedido for feito no mês de nascimento, o crédito ocorre em até cinco dias úteis.

Caso o trabalhador queira voltar para a modalidade saque-rescisão, o pedido também pode ser feito pelo app do FGTS. No entanto, essa mudança só será efetivada a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação, desde que não haja contrato de antecipação ativo.

Como é calculado o valor do saque-aniversário

A quantia liberada depende de uma porcentagem sobre o total disponível nas contas do FGTS, variando de 5% a 50%, com acréscimos fixos de acordo com a faixa de saldo.