Anvisa manda recolher lote de whey protein da Piracanjuba

A Anvisa orientou os consumidores a entrar em contato com a empresa. A agência afirmou que o cliente deve verificar o número do lote na embalagem do whey e procurar a Piracanjuba sobre o procedimento de recolhimento ou substituição do produto.

Em nota, a Piracanjuba disse que tem um laudo atestando a regularidade e a conformidade do produto. Segundo e empresa, o documento foi emitido por laboratórios credenciados pela própria agência sanitária. "A companhia informa que tomará as providências cabíveis para a resolução do tema."