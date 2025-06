Como brasileiros estão 'comprando' o Green Card: saiba o que é o visto EB-5

Diferente do Gold Card, que será a fundo perdido, ou seja, sem garantia de recuperação do valor investido, o EB-5 permite que o investidor recupere o que investir, dependendo do projeto escolhido. O EB-5 está sendo ainda mais valorizado agora justamente por ser mais acessível e já consolidado, com critérios claros e históricos de aprovação.

Eduarda Costa, Diretora Comercial da D4U

Quem são os brasileiros que buscam o EB-5? Executivos que desejam deixar suas posições em grandes empresas, empresários em busca de um ambiente mais estável para seus negócios e famílias que sonham com segurança e qualidade de vida, conforme a agência D4U. Muitos veem a possibilidade de imigração como um plano estratégico de vida e carreira.

Como todo investimento, o EB-5 também envolve riscos — tanto financeiros quanto migratórios. Os principais desafios envolvem a escolha do projeto certo, que deve gerar pelo menos 10 empregos e seguir as normas estabelecidas pela imigração americana (U.S. Citizenship and Immigration Services, a USCIS), como a comprovação da origem legal dos fundos investidos. Caso os critérios não sejam cumpridos, há risco de negativa no pedido do Green Card.

E o que se sabe sobre o novo visto. Anunciado por Trump no início de 2025, o "Gold Card" ainda é um esboço. Não há regras claras, tampouco confirmação oficial sobre prazos, critérios ou vantagens. Especialistas acreditam que a proposta tenha apelo mais simbólico ou político do que prático — ao menos por enquanto.

Outros tipos de vistos por mérito

Além do EB-5, outros modelos como o EB-1 e EB-2 também atraem brasileiros, especialmente aqueles com carreiras consolidadas em áreas estratégicas. O EB-2, por exemplo, pode ser concedido com ou sem oferta de emprego, no caso do chamado National Interest Waiver (NIW), quando o candidato comprova que sua atuação beneficia substancialmente os EUA. Já o EB-1 é focado em profissionais com reconhecimento internacional em sua área de atuação, como professores, pesquisadores, etc.