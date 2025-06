Haddad apresentará alternativa ao IOF a líderes na casa de Motta

Iniciativas mencionadas já deram errado

Duas iniciativas mencionadas como alternativas ao aumento do IOF já se mostraram inviáveis no Congresso. No sábado, Motta disse que colocou "na mesa de discussão" o corte em benefícios fiscais a empresas. "Isenções essas que chegam a um número não mais possível de suportar pelas contas do nosso país", afirmou ele. "Isenções essas que não têm o mínimo de acompanhamento sobre o retorno e a contrapartida que deve ser dada por quem as recebe à nossa sociedade e à nossa população", continuou.

Por outro lado, em 2024, o Congresso derrubou veto do presidente Lula para acabar com a desoneração de folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia e de prefeituras com até 156 mil habitantes. O beneficio iria acabar em 2023, mas foi "esticado" até 2027.

Na quinta-feira (5), Haddad disse que apresentaria medidas de caráter duradouro, não apenas para este ano. "Não é uma coisa para resolver só 2025. É uma coisa com impacto duradouro ao longo do tempo", disse. Uma das propostas estruturais que se comenta em Brasília são os cortes nos supersalários dos juízes e promotores, parte de uma ampla reforma administrativa.

No entanto, em 2024, o Congresso desidratou uma proposta que impediria os juízes e promotores de definirem verbas adicionais para eles mesmos exigindo a aprovação de uma lei complementar. Ao final, aprovaram a exigência de lei simples, que dá margem para o problema seguir existindo.