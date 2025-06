Quem é o bilionário que foi de lavador de pratos a CEO de tecnologia?

A expansão da IA levou a ação da Nvidia a níveis recordes. As maiores empresas do mundo buscam usar IA para melhorar seus processos. Por exemplo, o ChatGPT, da OpenAI, é todo baseado em milhares de processadores Nvidia.

Depois do ChatGPT e da popularização da IA, a procura por esses chips, e consequentemente por ações da Nvidia, disparou. O gerador de textos por inteligência artificial tornou-se popular no começo de 2023. E, com ele, diversas outras tecnologias do gênero estão em alta.

Como consequência, a Nvidia está crescendo muito. O segmento de data center da empresa, que inclui os produtos para IA, cresceu mais de 400% no último trimestre, em relação ao ano anterior. "A demanda está disparando no mundo todo, em empresas, indústrias e países", disse Jensen Huang, fundador e CEO da empresa. Ele também disse que serviços para indústrias como carros, serviços financeiros e saúde estão em níveis multibilionários.

Fama de Huang em Taiwan causa perplexidade entre colegas da Nvidia. Ele costuma passar despercebido em eventos semelhantes nos Estados Unidos, mas por lá é uma atração. Em maio, quando passou por um restaurante em Taipé, Huang teve que enfrentar uma legião de fãs. "Adoro vir a Taiwan, adoro ver todo mundo aqui e agradeço o apoio, e todos são muito, muito gentis", disse Huang à Reuters, ao ser questionado sobre a recepção entusiasmada que costuma receber em Taiwan.

Ele é a 17ª pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes. O patrimônio de Huang é estimado em US$ 92,9 bilhões. A primeira vez que ele figurou na lista de bilionários da revista foi em 2017. Mas o grande salto de sua riqueza foi de 2023 para 2024, pulando de US$ 21 bilhões para mais de US$ 70 bilhões, com o boom da inteligência artificial. Hoje, ele possui 3% das ações da Nvidia,

Huang demonstra gratidão por seu passado com doações. Primeiro, enviou US$ 2 milhões para que o internato de sua infância ganhasse um dormitório feminino. Para as universidades, as doações foram ainda mais generosas: US$ 30 milhões para Stanford, e US$ 50 milhões para a do Oregon. O dinheiro também foi destinado a melhorias nas instituições.