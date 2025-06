'Vamos para a próxima reunião (do Copom) com flexibilidade', diz Galípolo

Isaac Sidney, presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), também falou sobre a necessidade de diversos atores trabalharem para encontrar soluções para a questão fiscal de gastos do governo.

A situação que a gente se encontra agora é a seguinte, ou por bem ou por mal, nós entendemos que é hora de fortalecer o caso da nossa embarcação, é hora de fazer fiscal de verdade.

Segundo ele, Câmara, Senado, presidente da República, ministros e até a sociedade precisam estar na discussão.

Nós estamos com gastos tributários elevadíssimos. A sociedade precisa dar sua contribuição do ponto de vista do empresariado também. Nós temos que rediscutir isso, porque isso tem peso orçamentário. São R$ 600, R$ 700 bilhões de renúncia fiscal. Então, a discussão é uma discussão que não pode ficar exclusivamente no colo do governo federal.