Governo e partidos decidem hoje se cortam supersalários para resolver IOF

Preciso da aprovação [no Congresso] de, pelo menos, uma parte das medidas [em discussão] para rever o decreto.

Fernando Haddad, ministro

Supersalários na mira. Haddad espera que os parlamentares ponham um limite nas verbas indenizatórias recebidas por alguns servidores, como juízes e promotores. Esses penduricalhos elevam seus proventos para além do teto constitucional, criando os chamados supersalários.

A proposta chegou a ser aprovada pelo Senado em 2016. Mas o texto só foi votado pela Câmara em 2021, e aguarda, desde então, que os senadores avaliem as mudanças feitas pelos deputados. Em dezembro do ano passado, Lula tentou limitar os penduricalhos com uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), mas o Congresso alterou o texto após pressão do judiciário. Agora, as verbas ficam liberadas até que o projeto de lei seja finalmente avaliado pelo Senado.

Quanto custam os supersalários -dsk Imagem: Arte/UOL

Educação básica pode perder dinheiro. As negociações incluem a revisão dos investimentos no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), criado para reduzir as desigualdades regionais e garantir a universalização da educação básica. Principal fonte de financiamento dessa fase educacional, o fundo é abastecido com impostos estaduais e municipais, mas recebe um complemento federal, que só este ano é de R$ 56,5 bilhões.

A proposta é reduzir o percentual da União. A fatia federal equivalia a 10% dos repasses de estados e municípios em 2020. Naquele ano, porém, o Congresso aprovou uma lei que aumenta essa proporção anualmente, atingindo 21% em 2025. A ideia é pedir ao Congresso que aprove uma regra para reduzir essa proporção ou, pelo menos, impedir novos aumentos, um acréscimo que pode chegar a R$ 6 bilhões em 2026.