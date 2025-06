Haddad e líderes partidários se reúnem em busca de alternativa a IOF

Preciso da aprovação [no Congresso] de, pelo menos, uma parte das medidas [em discussão] para rever o decreto. (...) Não é uma coisa para resolver só 2025. É uma coisa com impacto duradouro ao longo do tempo

Fernando Haddad, ministro

Alternativas em discussão

Antecipação de dividendos de estatais: A anteproposta mais promissora era antecipar dividendos das empresas estatais. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, setores da iniciativa privada levaram a ideia à Câmara. Petrobras, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Banco do Brasil têm uma reserva de lucro de R$ 28,9 bilhões, que poderia ser repassada à União. Só o BNDES tem R$ 16 bilhões em reservas.

Limite aos supersalários do Judiciário. Uma alternativa para conter os gastos do governo é colocar um limite às verbas indenizatórias recebidas por servidores, principalmente juízes e promotores. São os chamados "penduricalhos", pagos além do salário regular, não sujeitos ao teto remuneratório. Em 2024, o Congresso desidratou uma proposta que impediria juízes e promotores de criarem novas verbas indenizatórios em benefício próprio, exigindo a aprovação de uma lei complementar.

Quanto custam os supersalários -dsk Imagem: Arte/UOL

Fim de alguns benefícios fiscais: A Fazenda estima que o governo deixa de arrecadar R$ 800 bilhões devido a isenções tributárias a alguns setores da economia. A proposta do governo é acabar com alguns desses benefícios fiscais. Motta concordou em debater o assunto. Para Lula, os benefícios fiscais são tratados como um falso "direito adquirido", que teria validade eterna. O problema é que, em 2024, o Congresso derrubou veto do presidente para acabar com um desses benefícios fiscais: a desoneração de folha de pagamento a empresas de 17 setores da economia e de prefeituras com até 156 mil habitantes. A desoneração da folha iria acabar em 2023, mas foi "esticada" até 2027.