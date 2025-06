Brasil registra quarto foco de gripe aviária, desta vez em aves domésticas

Todas as aves existentes na propriedade foram abatidas. Porém, não foi detalhado pelo Indea-MT o número de aves mortas.

Não há granjas comerciais em um raio de 10 km da propriedade, segundo o Mapa.

Novo foco não traz mais restrições às importações brasileiras. "O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros", observa o Ministério.

O foco confirmado em aves de subsistência também não altera o período de 28 dias de vazio sanitário após a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária em um matrizeiro de aves comerciais. Mapa, em nota

Há outros três focos em andamento no país: em Minas Gerais, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. Em Brasília (DF) e em Sapucaia do Sul (RS) os focos ocorrem em zoológicos. Já em Mateus Leme (MG) é registrado em uma propriedade particular.

Atualmente, 48 países mantêm a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Outros 16 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a restrição somente ao município de Montenegro (RS).