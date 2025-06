Governo amplia concursos, mas Orçamento apertado ameaça nomeações

O governo anunciou um contingenciamento e congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento. Desse valor, R$ 10,6 bilhões só podem ser liberados se houver uma redução de despesas. Outros R$ 20,7 bilhões foram contingenciados e os valores só serão revertidos com o crescimento da arrecadação.

Esse montante foi definido pelo Executivo, mas a execução dele depende de cada ministério. E aqui reside a preocupação dos concurseiros.

De modo geral, os concursos já autorizados não são objeto de redução em razão do contingenciamento. Via de regra, o planejamento de novas autorizações deve considerar o cenário orçamentário. Não há, nesse momento, informações sobre o impacto na redução do orçamento em futuras autorizações.

Nota do Ministério da Gestão, responsável pela gestão administrativa.

A segunda edição do CPNU vai ofertar 3.652 vagas para 36 órgãos, com provas previstas para outubro e dezembro. Os aprovados na primeira edição já estão sendo chamados, como os convocados para as vagas do Ministério da Agricultura.

Nem todos os órgãos são obrigados a aderir ao "Enem dos concursos". É o caso da Polícia Federal, que abriu 1.000 vagas em concurso que será realizado em julho.

Orçamento está garantido para as provas, mas não necessariamente para efetivação dos aprovados. Odilon Guedes, presidente do CorecoN-SP (Conselho Regional de Economia), explica que há uma previsão orçamentária para a realização dos concursos. Mas para a efetivação dos aprovados, é preciso que esse gasto seja incluído de forma definitiva no Orçamento - no caso do CPNU 2, a partir do ano que vem.