Salário mínimo 2025: confira aqui o valor atualizado do piso nacional

O novo valor de R$ 1.518 significa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que equivale a um aumento de 7,5% — percentual acima da inflação acumulada. Apesar disso, o reajuste ficou abaixo do que poderia ser, devido ao ajuste fiscal aprovado no fim de 2024.

Anteriormente, o valor do salário mínimo era definido com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que costuma ser mais vantajoso ao trabalhador do que o IPCA — somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa regra antiga ainda estivesse valendo, o salário mínimo teria alcançado R$ 1.525.

No entanto, a nova metodologia incorporou uma limitação: um teto de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que o PIB registre uma alta maior, como 3,2%, o reajuste será limitado ao máximo permitido.

O salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias, especialmente aquelas pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de afetar programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar aumentos muito elevados, a fim de manter o equilíbrio das contas públicas em um cenário de contenção de gastos.