Dólar tem leve queda após pacote de medidas para compensar mudanças no IOF

Expectativas para a taxa Selic seguem inalteradas. Os analistas do mercado financeiro ouvidos semanalmente pelo BC (Banco Central) estimam que a taxa básica de juros permanecerá inalterada em 14,75% ao ano até o final deste ano. A definição ficou em aberto após o último encontro do Copom (Comitê de Política Monetária).

IOF

Mercado repercute alternativa ao aumento do IOF. A compensação foi acordada com a equipe econômica e líderes do Congresso no final de semana. Os parlamentares concordaram em aumentar a tributação das apostas esportivas, das fintechs e de títulos de crédito.

Pacote de medidas ainda será apresentado a Lula. Antes da oficialização das formas de compensação ao aumento do IOF, a equipe econômica ainda vai apresentar as propostas ao presidente da República, que dará o veredito final após retornar hoje da França.

Medidas buscam o cumprimento da meta fiscal. As alternativas que serão publicadas têm o objetivo de contribuir com a proposta do governo de zerar o déficit fiscal neste ano. A compensação projetada, no entanto, é de R$ 7 bilhões, valor significativamente inferior aos R$ 20 bilhões previstos com a alta do IOF.

Compensação traz taxa de 5% para títulos isentos. A cobrança atinge as LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e as LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e vai fazer parte de uma MP (Medida Provisória). A decisão entrará em vigor após a publicação no Diário Oficial, mas ainda depende da validação do Congresso para valer definitivamente.