Ficou fora do 1º lote da restituição do IR? Veja quando será pago o 2º

Com o fim do prazo para envio das declarações do Imposto de Renda 2025, encerrado em 30 de maio, a Receita Federal realizou o depósito do primeiro lote de restituições já na mesma data. Agora, os contribuintes aguardam o pagamento do segundo lote, previsto para ser efetuado em 30 de junho.

Cronograma dos pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe antes?

O critério de liberação segue uma sequência de prioridades. Os primeiros a receber são os contribuintes com 80 anos ou mais, seguidos por aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Em seguida, vêm os profissionais cuja principal renda vem da área da educação. Também têm preferência aqueles que utilizaram a declaração automática e optaram por receber o valor por Pix. Em caso de empate, vale a ordem de envio da declaração.