Taxa maior para fintechs compromete serviços para baixa renda, diz setor

O governo quer aumentar a tributação das fintechs para compensar a revisão do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e ajudar a fechar as contas públicas. Segundo entidades do setor, o aumento na taxação pode dificultar a oferta de serviços gratuitos, usados principalmente pela população de baixa renda, impactar a inclusão financeira e favorecer a concentração no setor bancário. Elas dizem ainda que já pagam mais imposto do que os bancos proporcionalmente.

Entenda

Fintechs passariam a pagar alíquota maior. Pela proposta, as fintechs, que atualmente pagam alíquotas de 9%, 15% ou 20% de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), passariam a pagar 15% ou 20% sobre o lucro.

Custo de taxação maior será repassado ao consumidor. "Eventualmente esse custo vai ter que ser repassado na forma de tarifas. Além disso, contas isentas podem deixar de ser isentas, pode encarecer o custo do crédito, com menor oferta de crédito a populações de nível de risco mais elevado", diz Eduardo Lopes, presidente da Zetta, entidade que representa empresas do setor, como Nubank e Picpay.