Mercado mantém projeção de Selic a 14,75% ao ano até ao fim de 2025

Diretores do BC deixaram o fim do ciclo de alta da taxa Selic em aberto. Na ata da última reunião, o Copom defendeu o compromisso de devolver a inflação para o centro da meta e ressaltou que os próximos passos permanecem incertos, devido a um "cenário de elevada incerteza".

Com relação à próxima reunião, o Comitê avaliou que o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação.

Ata da 270ª reunião do Copom

Expectativa pela manutenção da taxa básica de juros não é unânime. Na semana passada, parte dos analistas passou a entender que a melhor alternativa seria a elevação da taxa Selic em 0,25 ponto percentual na próxima semana. "Essa mudança reflete a mudança de tom usado pelo Copom, que passou a indicar implicitamente a possibilidade de novos aumentos", avalia a equipe de macroeconomia do ASA, em relatório.

Previsões para a taxa Selic nos próximos anos seguem estáveis. Apesar das divergências, a mediana entre os analistas consultados pelo BC mantém as projeções de recuo gradual dos juros básicos para 12,5% ao ano ao final de 2026. Para 2027 e 2028, o arrefecimento indica que as taxas serão de 10,5% ao ano e 10% ao ano, respectivamente.

Taxa Selic é o principal instrumento de política monetária para conter a inflação. Com o recente avanço dos preços, a elevação dos juros básicos é utilizada como alternativa para limitar o consumo e inibir, consequentemente, segurar a alta do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Como deve ser a inflação

Analistas preveem inflação em 5,44% ao final deste ano. A variação é menor do que a estimada na semana anterior pela segunda vez seguida. Na semana passada, o mercado projetava alta de 5,46% no acumulado dos 12 meses finalizados em dezembro. Há quatro semanas, a projeção sinalizava para uma alta de 5,51% do IPCA em 2025.