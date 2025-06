O que são LCI e LCA, títulos de renda fixa que podem deixar de ser isentos

As LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) são siglas conhecidas do universo dos investidores. Famosos pela isenção da cobrança do Imposto de Renda, os títulos entraram na mira do governo como alternativa para compensar a elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que são LCIs e LCAs

Letras de crédito são ferramentas de estímulo econômico. As LCIs e LCAs são títulos de renda fixa criados para auxiliar projetos do setor imobiliário e do agronegócio. Ao aplicar dinheiro em uma das modalidades, o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira com a obrigação de alocar os recursos no ramo imobiliário (LCIs) ou no agronegócio (LCAs).