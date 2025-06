Selena Gomez autografa biscoitos em comercial da Oreo

Selena tem tudo a ver com Oreo: é divertida, autêntica e tem uma legião de fãs. Essa parceria reforça nosso compromisso de criar conexões e entregar experiências que geram engajamento e proximidade com os consumidores.

Isabela Zyad, gerente sênior de marketing de Oreo

Assistia ao comercial com a cantora:

A campanha possui uma experiência interativa: os consumidores que encontrarem o biscoito com a assinatura de Selena poderão escaneá-lo para desbloquear um trecho da nova versão remixada da música 'I Can't Get Enough'. O lançamento completo da música acontece no dia 17 de junho.

Além disso, o lançamento também possui uma promoção, que começa na semana que vem e vai até setembro. Ao comprar o biscoito Oreo Selena Gomez, em conjunto com qualquer outro produto da marca, os consumidores poderão cadastrar a nota fiscal no site da ação e concorrer a prêmios instantâneos de até R$ 700.