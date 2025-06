2º lote de restituição do IRPF será pago no fim de junho; veja calendário

Com o fim do prazo para envio das declarações do Imposto de Renda 2025, encerrado em 30 de maio, a Receita Federal realizou no mesmo dia o pagamento do primeiro grupo de restituições. Agora, os contribuintes aguardam o segundo repasse, previsto para ser efetuado em 30 de junho.

Desde o dia 23 de maio, está disponível a consulta para saber se a restituição foi liberada no lote inicial. Aqueles que ainda não receberam poderão estar incluídos nos lotes seguintes.

Cronograma de restituição do IR 2025