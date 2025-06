Calendário de pagamentos do INSS de junho está disponível; veja aqui

Para verificar a data exata do crédito, o beneficiário deve considerar o penúltimo número do cartão do benefício (antes do dígito). A consulta também pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando o CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível buscar atendimento pelo telefone 135, com serviço eletrônico disponível diariamente e suporte humano em horário comercial.

Além de consultar o dia do pagamento, pelo Meu INSS o usuário pode acessar o extrato, conferir informações cadastrais e acompanhar outros dados relevantes por meio da ferramenta de busca da plataforma.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 24 de junho

Final 2: 25 de junho