CEO do Publicis: 'Toda empresa moderna deveria ser focada em tecnologia'

Para Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe no Brasil, dono de agências como DPZ, Talent, Publicis, Leo e Le Pub, toda empresa moderna deveria ser focada em dados e tecnologia. A executiva foi a entrevistada do episódio #214 do programa Mídia e Marketing, publicado nesta semana - veja o programa acima, na íntegra.

Dados e tecnologia são a coluna vertebral do que a gente faz, como toda empresa moderna deveria ser. A tecnologia tem transformado o jeito que fazemos mídia e criatividade.

Gabriela Onofre, do Publicis Groupe no Brasil

Na entrevista, a executiva ainda fala sobre a união da inteligência artificial com a inteligência humana e sobre a relevância dos criadores de conteúdo na estratégia das marcas.