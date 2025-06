Alta do café faz clubes de assinatura subirem preços: 'seguramos ao máximo'

Todo café que está no Coffee&Join a gente apertou a mão do produtor. Fomos lá conhecer, entender um pouquinho da sustentabilidade do produtor, como é todo o trato na lavoura. Não é só mandar o café (pelos Correios), a gente vai lá te conhecer e um pouquinho da fazenda. Ver se, de fato, o que você está contando é verdade para poder contar para os nossos clientes .

Média de permanência no clube é de oito meses. Hoje a marca não abre o número exato de assinantes por "questões estratégicas" e diz apenas que há "milhares de assinantes ativos", observa Miranda. O faturamento da empresa também não é divulgado, mas 85% do valor vem do clube de assinaturas e o restante da e-commerce.

Assinantes do Coffee&Join recebem mimos no kit. Já foram enviados canecas, enfeites para a árvore de Natal e até porta-copos com tecelagem manual. A ideia dos mimos é também incentivar produtores locais que não são necessariamente ligados ao café, explica Miranda. "Quando a gente coloca alguns produtos diferentes na caixinha como mimo, a gente também atiça um pouco a curiosidade das pessoas para experimentar coisas que não comprariam normalmente", diz o co-fundador da marca.

Noete Café Clube

Na Noete, kit enviado para assinante pode conter 250gr a até 3kg de café Imagem: Divulgação

Clube de assinatura foi carro-chefe da marca nos primeiros dois anos. A Noete foi criada em abril de 2015 e é baseado em Belo Horizonte. Após os primeiros dois anos, a marca passou a diversificar as fontes de receita, abrindo uma cafeteria em BH e vendendo o grão para cafeterias, clínicas e restaurantes.