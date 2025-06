CPF cancelado? Saiba como consultar pendências no documento pela internet

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um banco de dados nacional gerenciado pela Receita Federal. Os cidadãos podem consultar pendências pelo site do Fisco, que também oferece serviços para regularizar a situação.

O que aconteceu

A consulta da situação cadastral é feita neste link. O cidadão terá de informar CPF e data de nascimento antes de clicar em "consultar". A plataforma disponibilizará um comprovante com as informações pessoais do solicitante, incluindo data de inscrição e possíveis pendências.

O status do CPF pode ser enquadrado em seis situações diferentes. Se estiver 'regular', significa que não há nenhuma pendência no cadastro do contribuinte. Já 'suspensa' indica que o cadastro está incorreto ou incompleto.