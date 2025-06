Deputado: Tributação ao agro e imobiliário terão dificuldade no Congresso

Parte da nova proposta de compensação do IOF, que Haddad levará a Lula, deve enfrentar resistência no Congresso, especialmente nas tributações sobre agro e setor imobiliário, disse o deputado Mário Heringer (PDT-MG) ao Mercado Aberto.

Naturalmente, o mais difícil de passar é o pessoal do agro e o pessoal do imobiliário. Fintechs e bets realmente foram motivo de preocupação, principalmente porque o jogo no Brasil virou uma doença endêmica. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade sem que as pessoas percebam que isso está levando de lesões.