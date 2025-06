Dia de Ofertas UOL: descontos exclusivos na Amazon, Shopee e muito mais

Amazon, Shopee, Wap e Philips Walita estão entre as marcas parceiras já confirmadas no Dia de Ofertas UOL —evento especial do Guia de Compras UOL que acontecerá no dia 17 de junho com promoções exclusivas e uma live de vendas comandada por Evelyn Marques, que será transmitida no YouTube e no Canal UOL na TV.

AmoBeleza, Exclusiva Sex Shop, Fila, Insider Store, iPlace, Netshoes, Océane, Positivo Casa Inteligente e Vaio também vão oferecer descontos especiais.

As ofertas exclusivas serão divulgadas ao longo do dia em matérias na home do UOL, nas redes sociais, nas newsletters Caçadores de Ofertas e Guia Tech, no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras, e durante a live shop especial, que terá ainda demonstrações ao vivo dos produtos.