Dólar recua e Bolsa sobe após inflação abaixo das expectativas

Bolsa brasileira inicia o dia em forte alta. A variação positiva na abertura dos negócios interrompe momentaneamente a sequência de quatro baixas consecutivas do Ibovespa. Às 10h08, o principal índice acionário do país avançava 0,78%, aos 136.757,98 pontos.

IPCA

Inflação de maio ficou abaixo das expectativas. A variação de 0,26% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi 0,11 ponto percentual inferior às projeções do mercado financeiro. O resultado contou com a desaceleração expressiva dos alimentos e transportes, que inibiram os saltos das contas de luz.

IOF

Compensação do IOF será levada a Lula. A expectativa de que o pacote acordado com líderes do Congresso seja apresentado ao presidente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda hoje. As medidas trazem alternativas para substituir a alta do Imposto sobre Operações Financeiras e auxiliar no cumprimento da meta de zerar o déficit fiscal neste ano.

Pacote eleva impostos e põe fim a isenções. Aparecem entre as medidas acordadas o aumento da tributação das casas de aposta e das fintechs. Além disso, ficou definida a cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos das LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e das LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), títulos de renda fixa que são isentos.